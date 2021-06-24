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صحة قنا رد يشن حملة علي المؤسسات الطبية الخاصة

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات والصيدليات الخاصة بالتعاون مع إدارة الصيدلة، بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح أن فريق العلاج الحر نجح في العديد من الحملات حيث تم اصدار قرارات إغلاق للعديد من المنشئات الطبية الخاصة والتي تعمل بدون ترخيص وغلقها بالشمع الأحمر والعديد من الإنذارات للمنشأت الطبية التي وجد بها مخالفات وإعطائها مهلة محددة لتلافي المخالفات وتصحيح الأوضاع.

حملات طبية على المؤسسات الطبية بقنا

أوضح الدكتور محمد الشحات مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر والمكون من الدكتور خالد همام ودكتور أندرو أمير ود. محمد سيد ود. محمد عماد قد شارك مع التفتيش الصيدلي في عمل العديد من المحاضر للمنشئات الطبية التي وجد بها كميات من الأدوية بالمخالفة للقانون.

حملات طبية على المؤسسات الطبية بقنا

المصرى اليوم

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