أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السبت.. بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في قنا

Print
السبت.. بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في قنا السبت.. بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن السبت القادم سوف تبدأ مديرية الطب البيطرى في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بمدن وقرى محافظة قنا، في إطار حرص الدولة على منع انتشار الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة تستهدف تحصين 80% من رؤوس الماشية الموجودة لدى صغار المربين، داعيا المواطنين إلى ضرورة تقديم حيواناتهم للتحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، حمايةً لهم من الأمراض الوبائية، مؤكدا توفير جرعات كافية من اللقاحات، وكذلك توفير المهمات والأدوات اللازمة لإجراء التحصينات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة.

أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بعقد عدة ندوات إرشادية وتوعوية لمربى الماشية بشأن أعراض أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع وطرق علاجها، بهدف حث المواطنين على تقديم حيواناتهم لفرق الأطباء حتى يتسنى لهم تحصينها، مضيفا أنه يتم تسجيل بيانات الحيوانات التي يتم تحصينها لإنشاء قاعدة بيانات بها، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والرد عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»