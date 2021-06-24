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تحذر بريطانيا: ستتحملون عواقب أي استفزازات محتملة في البحر

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روسيا تحذر بريطانيا: ستتحملون عواقب أي استفزازات محتملة في البحر تحذر بريطانيا: ستتحملون عواقب أي استفزازات محتملة في البحر

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حذرت موسكو من أن المملكة المتحدة ستتحمل عواقب أي استفزازات جديدة في البحر، بعد حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية حدود قبالة شبه جزيرة القرم أمس.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الخميس السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت وأعربت لها عن «احتجاجها الشديد على التصرفات الاستفزازية والخطيرة للسفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الإقليمية الروسية».

وشددت الوزارة على أنها تعتبر هذه الحادثة انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لافتة إلى أنها أعارت خلال الاجتماع مع السفيرة اهتماما خاصا إلى أنه «في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات سيتحمل الجانب البريطاني المسؤولية الكاملة عن عواقبها المحتملة».

وأطلقت قوات للجيش الروسي أمس طلقات تحذيرية باتجاه Defender بعد أن خرقت المدمرة البريطانية حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون الانصياع لمطالب الجانب الروسي.

ونفت السلطات البريطانية وقوع أي وإطلاق طلقات تحذيرية، على الرغم من نشر لقطات توثق لحظة الحادث وتؤكد صحة الرواية الروسية.

المصرى اليوم

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