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بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تغيب عن فعاليات تكريمها بـ «أسوان لأفلام المرأة»

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بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تغيب عن فعاليات تكريمها بـ «أسوان لأفلام المرأة» بسبب مرض والدتها.. دنيا سمير غانم تغيب عن فعاليات تكريمها بـ «أسوان لأفلام المرأة»

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تغيبت النجمة دنيا سمير غانم، عن حضور فعاليات تكريمها بالدورة الخامسة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي انطلق مساء اليوم، بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، بفندق توليب أسوان، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد كبير من النجوم منهم، إلهام شاهين، باسم سمرة، هنا شيحة، صبري فواز، أحمد وفيق.

واعتذرت الفنانة دنيا، عن الحضور، وذلك لأسباب مرض والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ومتابعة حالاتها الصحية، ووفاة والدها الفنان الراحل سمير غانم.

الجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تزال حالتها غير مستقرة مما يجب تواجدها داخل غرفة الرعاية المركزة حتى مثولها للشفاء.

المصرى اليوم

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