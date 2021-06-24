مشهور: ما فعله خالد عيد مع غزل المحلة إنجاز

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قال جمعة مشهور لاعب غزل المحلة السابق والمدير الفني الحالي للسكة الحديد، إن قدرات خالد عيد الفنية هي ما ساعدت غزل المحلة على الظهور بشكل جيد خلال بطولة الدوري في الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ما فعله غزل المحلة يعد إنجازا حقيقيا في ظل غياب التدعيم بخبرات من لاعبي الدوري الممتاز والاعتماد على قوام الفريق بالدرجة الثانية».

وواصل «زعيم الفلاحين يمتلك مقومات يمكنها صناعة الفارق خلال الموسم المقبل خاصة لو تم السماح بالحضور الجماهيري فستجد مدرجات ملعب غزل المحلة ممتلئة عن آخرها».

واختتم حديثه قائلًا: «يجب أن نشيد بالمستوى المقدم من لاعبي غزل المحلة رفقة مدربهم خالد عيد الذي لا يتوقف عن العمل».

يذكر أن جمعة مشهور سبق له المشاركة مع غزل المحلة تحت قيادة خالد عيد كما خاض تجارب مميزة مع طلائع الجيش والإنتاج الحربي بالإضافة إلى التألق مع منتخب مصر العسكري.