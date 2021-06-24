أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتصار عبد الفتاح: الجمهور يبحث دائما عن الرقي

Print
انتصار عبد الفتاح: الجمهور يبحث دائما عن الرقي انتصار عبد الفتاح: الجمهور يبحث دائما عن الرقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال انتصار عبدالفتاح، مؤسس مهرجان طبول، إن والده كان أديب وارشيفجي مهتم بتجميع كل ما يخص الثقافة، وكتب عن العقاد وأم كلثوم وتجيب محفوظ وغيرهم. وأضاف انتصار عبدالفتاح، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه تربى على كتابات والده التي تحمل ذاكرة الثقافية، لافتاً إلى أن شقيقه تأثر به كثيرا في مسيرته.

وأوضح أن البيئة الشعبية كان لها تأثير كبير في شخصيته، وجعلته يرى مصر جميلة وعظيمة جدا على المستوى الثقافي، مؤكدا أن الدولة المصرية مليئة بالكنوز. وأشار مؤسس مهرجان الطبول، إلى أن المهرجان تقدم هذا العام في 6 أماكن مختلفة، منها حديقة الحرية، وقبة الغوري، وساحة الهناجر، وغيرهما، لافتاً إلى أن جميع الأماكن كان بها حضور جماهيري كبير جداً، خاصة أن الجمهور يبحث دائما عن الرقي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر