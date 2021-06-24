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انتصار عبد الفتاح: الجمهور شريك أساسي في رحلة إبداعي

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انتصار عبد الفتاح: الجمهور شريك أساسي في رحلة إبداعي انتصار عبد الفتاح: الجمهور شريك أساسي في رحلة إبداعي

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قال انتصار عبدالفتاح، رئيس مهرجان طبول، إن تجربة الطبول مختلفة تماما عن تجربة سماع، والمهرجان يتم إقامته تحت رعاية وزارة الثقافة، موجها الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على إصرارها بإقامة المهرجان هذا العام.

وأضاف انتصار عبدالفتاح، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الإبداع لا ينتهي وهناك الكثير والكثير، ولازالت اكتشف بداخلي اكتشاف الجديد دائما، بالإضافة إلى الجمهور الذي يعتبر داعم وشريك أساسي في جميع أعمالي الإبداعية، خاصة أنه جزء منها.

ولفت إلى أن الدورة الأخيرة من مهرجان الطبول هي الأهم والأقوى في تاريخ المهرجان، منوها بأن هناك تمازج بين كل آلة تشارك في المهرجان. ووجه رئيس مهرجان الطبول، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لأنها شاركت بخمس فرقة محترفة من الجامعات المصرية.

المصرى اليوم

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