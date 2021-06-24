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أمريكا تحث السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق عميق وشفاف بوفاة الناشط نزار بنات

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أمريكا تحث السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق عميق وشفاف بوفاة الناشط نزار بنات أمريكا تحث السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق عميق وشفاف بوفاة الناشط نزار بنات

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عربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها للغاية لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وقالت الخارجية الامريكية «منزعجون للغاية لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات ونقدم التعازي الخالصة لعائلته».

وحثت الخارجية الامريكية السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق عميق وشفاف في وفاة الناشط بنات.

وقالت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان مساء الخميس، إن تشريح جثمان الناشط والمعارض نزار بنات أظهرت وجود إصابات تتمثل في كدمات في مناطق عديدة من جسده، وسبب وفاته «غير طبيعي».

وأكدت المؤسستان الحقوقيتان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدتاه في مدينة رام الله، بشأن التحقيقات الأولية في ظروف وفاة بنات اثناء اعتقاله من قبل أجهزة أمن في الخليل، أن نتائج التشريح أظهرت إصابات بالرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين وكسور في الأضلاع.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك إن نتائج التشريح تظهر وجود كدمات في جميع اجزاء الجسم وكسور في الاضلاع وأن الوفاة غير طبيعية.

وطالب الدويك بفتح تحقيق جنائي بشأن حادثة وفاة الناشط بنات، وبإلغاء حالة الطوارئ وتعديل التشريعات الخاصة بالاعتقالات والتحقيقات، وبإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وفتح المجال لحرية التعبير والحريات العامة.

المصرى اليوم

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