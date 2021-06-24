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واشنطن: أجرينا محادثات بناءة مع موسكو حول الاتفاق النووي الإيراني

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واشنطن: أجرينا محادثات بناءة مع موسكو حول الاتفاق النووي الإيراني واشنطن: أجرينا محادثات بناءة مع موسكو حول الاتفاق النووي الإيراني

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أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أجرت مناقشات مفيدة مع بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى أهمية العمل الدبلوماسي فيما يتعلق بالتعامل مع طهران.

وقال المسؤول الأمريكي، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن «بلاده أجرت العديد من المحادثات مع روسيا».

وأضاف «اتفقت معظم الدول على أنها تريد المزيد من الدبلوماسية مع إيران لمعالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك القضايا الإقليمية، وكانت روسيا أحد الأطراف التي قدمت أفكارا حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه هذه الدبلوماسية».

وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، قد أعلن أمس الأربعاء، أن مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى المرحلة النهائية تقريبا، مشيرا إلى ضرورة إظهار مرونة كبيرة في بعض الجوانب.

وقال ريابكوف «استطعنا الوصول إلى المرحلة النهائية تقريبا. أشعر بتفاؤل عقلاني. بالطبع العملية قد ستستغرق أسابيع وليس شهوراً. ولكن إذا تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة وإحداث قفزة نهائية في فيينا، فسيكون من الممكن تقنياً إنهاء كل شيء في غضون أيام».

المصرى اليوم

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