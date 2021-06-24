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الطائف.. شارة المشاة بـ"سوق البلد" معطلة ومرتادو الطريق يناشدون بإصلاحها

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الطائف.. شارة المشاة بـ

يعاني مرتادو سوق البلد بمحافظة الطائف من المشاة من قطع طريق الملك فيصل، بعد توقف إشارة المشاة عن العمل منذ شهر رمضان الماضي وحتى الآن، وسط مطالبات بعودة عمل الإشارة حفاظاً على سلامة الكثير منهم.

وحاولت الجهات المعنية إيجاد حل للمشاة لعبور طريق الملك فيصل باتجاه سوق البلد، فوضعت إشارة ضوئية للمشاة فقط، نظمت دخولهم وخروجهم من السوق، أو للحديقة التي يرتادها الكثير، حيث تتوقف المركبات من أجلهم لدقائق، إلا أنهم تفاجؤوا بتوقف عملها منذ رمضان الماضي؛ مما صعب عليهم قطع الإشارة، وخصوصاً القادمين للدخول.

وينتظر المشاة المسؤولين بالجهات المعنية لإعادة عمل الإشارة الضوئية الخاصة بهم حفاظاً على سلامتهم من المركبات.

الطائف.. شارة المشاة بـ

الطائف.. شارة المشاة بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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