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محاميا "جولياني" أعربا عن خيبة أملهما من حكم "الاستئناف"

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن محكمة الاستئناف في نيويورك أوقفت رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ممارسة القانون في ولاية نيويورك.

وأضافت "سي إن إن" أن المحكمة خلصت إلى وجود أدلة لا تقبل الجدال بأن "جولياني" نقل بيانات مضللة وزائفة بشكل واضح إلى المحاكم والمشرعين والجمهور عمومًا، بصفته محاميًا لـ"ترامب"، وحملته الانتخابية، إبان محاولة "ترامب" الفاشلة لإعادة انتخابه رئيسًا للبلاد في 2020.

من جانب آخر، أعرب محاميا "جولياني" جون ليفينثال وباري كامنز في بيان عن خيبة أملهما من قرار شعبة الاستئناف إيقاف العمدة "جولياني" قبل أن تتاح له جلسة استماع حول القضايا المزعومة.

ووصفا الحكم بأنه "غير مسبوق، في ظل الإيمان بأن موكلهما لا يمثل خطرًا راهنًا على المصلحة العامة".الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب