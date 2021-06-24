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تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل وجرح عدد من المتمردين في مأرب

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تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل وجرح عدد من المتمردين في مأرب تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل وجرح عدد من المتمردين في مأرب
مقاتلات التحالف قصفت تجمعات للمليشيا

تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل وجرح عدد من المتمردين في مأرب

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون، اليوم (الخميس)، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني، وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن مجاميع حوثية حاولت التسلل في اتجاه أحد المواقع العسكرية في الجبهة، إلا أن جنود الجيش والمقاومة تصدوا لهم وسقط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن المليشيا تكبدت خسائر في المعدات والأرواح؛ بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني.

وذكر المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات متفرقة للمليشيا في نفس الجبهة، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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