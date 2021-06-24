رئيس«مكافحة التطرف» في البرلمان العربي يدعو الدول للتصديق على اتفاقيات مكافحة الارهاب

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عقدت لجنة التطرف ومكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس إجتماعها الأول.

وقال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحه التطرف والارهاب، أن قضيه مكافحه الارهاب والتطرف ليست قاصرة على الحكومات ولكن يجب ان يكون للبرلمانات دور هام في هذه المعركه .

وأضاف في كلمته في افتتاح اعمال لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف اليوم، أن الدول العربيه عانت من الارهاب والتطرف وعاشت مصر حقبه من الزمان عانت من الارهاب والفكر المتطرف وكانت فتره حكم جماعه الاخوان الارهابيه الاخوان اسوء عصر شاهدته مصر منذ فجر التاريخ

واكد النائب علاء عابد، ان الرئيس السيسي أعادة الامن والامان للشعب المصري بعد ثوره شعبيه بامتياز أطاحت برموز الفكر المتطرف والارهاب، مؤكدا انه رغم الجهود المبذوله لمكافحه هذه الظاهره إلا ان مخاطرها مازالت تتصاعد بسبب تكيف التنظيمات الارهابيه مع جهود مكافحتها .

ولفت عابد، إلى أن البرلمانات مطالبه بتبني الخطاب المعتدل وقبول الاخر واعتبارها قضيتنا الاولي وسن تشريعات تكفي لمكافحه هذه الظاهره وتنظيماتها، كما دعا لجان مكافحه الارهاب في البرلمانات إلى اداره حوار معمق مع نظيراتها في البرلمات الاوربيه والاقليميه والعالميه والبحث عن آليات مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تضرب جميع دول العالم .

كما دعا النائب عابد في كلمته، الدول العربيه إلى سرعه المصادقة على الاتفاقيات الاقليميه والدوليه لمكافحه الارهاب، والفكر المتطرف وعددها14 اتفاقيه، مؤكدا ان الهدف من الاجتماع هو تبادل الاراء ومناقشه المحاور الرئيسه لجدول الاعمال حتي نتمكن من وضع خطه عمل للجنه وتقسيمها إلى مراحل زمنيه على مدار دورة الانعقاد القادم

وقرر الاجتماع في نهايه أعماله تكليف امين سر اللجنه باعداد مشروع خطة عمل اللجنه تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم .

وكان جدول اعمال اللجنه تضمن 4 محاور تضمنت تعزيز العلاقات مع اللجان المناظره في البرلمات الدوليه والاقليميه والوطنيه ومتابعه موقف الدول العربيه من الاتفاقيات الدولية والاقليميه المعنيه بمكافحه الارهاب واعداد رؤية البرلمان العربي بشان التشريعات الدوليه والاقليميه المعنيه بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف وتضمن المحور الرابع العلاقات مع جامعه الدول العربيه