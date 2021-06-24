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«حقوق الانسان» بالبرلمان: عرض تقرير نتائج زيارة محافظات حياة كريمة وسجن المرج على الجلسة العامة

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«حقوق الانسان» بالبرلمان: عرض تقرير نتائج زيارة محافظات حياة كريمة وسجن المرج على الجلسة العامة «حقوق الانسان» بالبرلمان: عرض تقرير نتائج زيارة محافظات حياة كريمة وسجن المرج على الجلسة العامة

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعرض 3 تقارير على الجلسة العامة، خلال الايام المقبلة، تتعلق بنتائج زياراتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظتي الاسكندرية وسوهاج، وزيارة سجن المرج .

جاء ذلك في تصريحات له على هامش زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب، بصحبة جاكلين عاز نائب محافظ الاسكندرية، في إطار الزيارة التي تقوم بها اللجنة للمحافظة والتي استغرقت يومين .

واوضح رضوان، أن التقرير الذي سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، سيتضمن عدد من التوصيات والملاحظات، التي دونها اعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة انجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق انسان المواطنين .

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور وعبدالنعيم حامد والنائب ايات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس

المصرى اليوم

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