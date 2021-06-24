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فلسطين تبلغ كأس العرب بخماسية في مرمى جزر القمر

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فلسطين تبلغ كأس العرب بخماسية في مرمى جزر القمر فلسطين تبلغ كأس العرب بخماسية في مرمى جزر القمر

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تمكن منتخب فلسطين من بلوغ نهائيات بطولة كأس العرب 2021 بعد الفوز على جزر القمر بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار الدور التمهيدي.

تقدم منتخب جزر القمر بهدف سجله جوموي موسي في الدقيقة الخامسة فيما جاء هدف التعادل لفلسطين عند الدقيقة ليث خروب في الدقيقة 35، وأضاف عدي الدباغ هدف التقدم في الدقيقة 37.

وعزز المهاجم تامر صيام تقدم فلسطين بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (56 و72)، واختتم زميله المهاجم إسلام البطران الخماسية عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي السد.

المصرى اليوم

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