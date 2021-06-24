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بالأغاني والدفوف النوبية.. أسوان تستقبل وزيرة الثقافة في فعاليات مهرجان «أفلام المرأة»

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بالأغاني والدفوف النوبية.. أسوان تستقبل وزيرة الثقافة في فعاليات مهرجان «أفلام المرأة» بالأغاني والدفوف النوبية.. أسوان تستقبل وزيرة الثقافة في فعاليات مهرجان «أفلام المرأة»

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بالأغاني والدفوف النوبية، استقبل محافظة أسوان، الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جمهور مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة والتي تأتي تحت عنوان «دورة النيل»، والتي تنطلق من المسرح المكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان، وسط الإجراءات الإحترازية، ويقدم الحفل آية الغريان، التي سبق وقدمت حفل المومياوات الملكية، ويخرج الحفل هشام عطوة، بينما الإخراج التليفزيوني عبدالرحمن نصر

ويشهد الحفل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في ، المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومن النجوم إلهام شاهين، صبري فواز، باسم سمرة، هنا شيحة، أحمد وفيق، سلوى محمد على، والنقاد طارق الشناوي، كمال رمزي، ماجدة موريس، والإعلامية بوسي شلبي.

المصرى اليوم

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