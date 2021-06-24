متحدث الزراعة : 7 مليار جنيه إجمالي قيمة الأسمدة الموزعة على المزارعين

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بقطاع الزراعة بصورة كبيرة، نظرًا لأهميته على الاقتصاد المصري ككل، خلاف تأثير هذا القطاع على عدد كبير من المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تعظيم الانتاجية الزراعية، من خلال زيادة المساحات المزروعة، وهذا واضح في مشروع الدلتا الجديدة أو مشروعات تنمية سيناء، أو تخصيص الرئيس لـ9 مناطق لثروة الداجنة.

وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن الدولة تعمل على مساعدة الفلاح المصري من خلال تعظيم انتاجية الأرض الزراعية، لافتَا إلى أن مراكز البحوث استطاعت أستباط بعض الاصناف التي تنتج كيات كبيرة، وتم العمل على تطوير الري الحقلي، وتوفير المواد المائية، وهذا من شانه زيادة العائد على الفلاح.

وتابع أن الدولة المصرية قامت بتوزيع أسمدة بأكثر من 7 مليار جنيه على المزارعين خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا ان هناك الكثير من القوانين لخدمة المزارع مثل قانون الزراعة التعاقدية، وهناك قانون لتطوير نظم الزراعة.