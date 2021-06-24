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إزالة مصنع طوب على مساحة 4 قراريط بالزينية شمال الأقصر

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إزالة مصنع طوب على مساحة 4 قراريط بالزينية شمال الأقصر إزالة مصنع طوب على مساحة 4 قراريط بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وبالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر مع الادارة الزارعية بالمركز، وجرى تنفيذ قرار إزالة عدد حالة تصنيع طوب على مساحة أربعة قراريط.

وقال الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، إن حملة الإزالة تمت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزاعة بالأقصر، تحت إشراف مكي عمر رئيس قرية العشى والمهندس ابوبكر حجاجي، مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وعبدالحق عويس، رئيس الوحدة الزارعية بالقرية.

وأوضح أن حملة الازالة تتمكن خلال الأسبوع الحالى من إزالة مصنعين للطوب على مساحة 9 قراريط وتجريف الأرض الزراعية مؤكدا الضرب بيد من حديد تجاه المعتدين وإعادة الشيء إلى أصله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المصرى اليوم

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