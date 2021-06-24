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«أمريكا تريد أن تجعلني عبرة».. محامي جون مكافي يعلن انتحار موكله داخل سجن إسباني

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«أمريكا تريد أن تجعلني عبرة».. محامي جون مكافي يعلن انتحار موكله داخل سجن إسباني «أمريكا تريد أن تجعلني عبرة».. محامي جون مكافي يعلن انتحار موكله داخل سجن إسباني

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قال محامي المطور التكنولوجي جون مكافي إن موكله، البريطاني المولد الأمريكي الجنسية، مات منتحرا في سجن بمدينة برشلونة اليوم الأربعاء بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارا بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في اتهامات بالتهرب الضريبي.

وقال خافيير فيلابا محامي مكافي إن رائد برامج الحماية من الفيروسات الإلكترونية شنق نفسه بعدما أجهز عليه الإحباط بعد تسعة أشهر أمضاها في السجن.

وفي الشهر الماضي قال مكافي (75 عاما) خلال جلسة إنه مع بلوغه هذا السن سيقضي باقي عمره في السجن إذا أدين في الولايات المتحدة.

وقال: «أتمنى أن ترى المحكمة العليا الإسبانية مدى هذا الظلم» وأضاف «تريد الولايات المتحدة أن تجعلني عبرة».

وهرب مكافي من السلطات الأمريكية لسنوات، قضى بعضها على متن يخت ضخم. وواجه اتهاما في ولاية تنيسي بالتهرب الضريبي، كما وجهت إليه تُهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة في نيويورك.

وقال مصدر في الشرطة الإسبانية في ذلك الوقت إن مكافي كان قد احتُجز في الثالث من أكتوبر تشرين الأول في مطار برشلونة بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى إسطنبول بجواز سفر بريطاني.

وعمل مكافي في وكالة ناسا وشركتي زيروكس ولوكهيد مارتن قبل أن يطلق أول برنامج تجاري لمكافحة فيروسات الكمبيوتر في العالم في عام 1987.

وباع شركته للبرمجيات لشركة إنتل في عام 2011 ولم يعد له أي مشاركة في النشاط. ولا يزال البرنامج يحمل اسمه وله 500 مليون مستخدم حول العالم.

المصرى اليوم

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