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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن شروط أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي الزمالك، لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد سيد زيزو، اقترب بقوة من تمديد عقده مع نادي الزمالك خلال الفترة الجارية»، مضيفًا :«اللاعب لديه بعض الشروط البسيطة من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء».

وأضاف: «زيزو يرغب في الحصول على رانيه في الموسم الأول «كاش»، وإدارة النادي الأبيض، رفضت هذا الطلب، ولكنها رحبت بدفع جزء من راتب اللاعب».

وتابع: «هناك اختلاف بسيط حول المقابل بين اللاعب وإدارة النادي الأبيض حول المقابل المادي ومدة تمديد التعاقد حيث يرغب الزمالك في تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات بينما يرغب زيزو، في تمديده لمدة موسمين فقط».

وأوضح: «هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك مع زيزو ووالده، مساء الخميس، سيتم خلالها حسم ملف تمديد عقد اللاعب»، مؤكدًا :«بنسبة 90% زيزو، سيمدد عقده مع الزمالك».