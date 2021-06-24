طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجومه

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كشف العميد أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، عن حقيقة تلقي نجوم الفريق أحمد سمير ومهند لاشين عروضاً من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الماضية .

وقال المهدي في تصريحات تليفزيونية: «حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية لأي من لاعبينا، كل ما يقال ليس له أساس من الصحة، وإذا حضر أي عرض رسمي لن نقف في طريق أي من اللاعبين سواء أحمد سمير أو عمرو جمال أو مهند لاشين، وغيرهم من قوام الفريق».

واختتم المهدي: «أتمنى الحفاظ على قوام الفريق الموسم المقبل، فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، ولكن هناك بعض اللاعبين ستنتهي إعاراتهم بنهاية الموسم الجاري».