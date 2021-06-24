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«خطفوه لطلب فدية».. مباحث الدقهلية تعيد طفلًا مخطوفًا لأسرته بعد 9 أيام ()

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«خطفوه لطلب فدية».. مباحث الدقهلية تعيد طفلًا مخطوفًا لأسرته بعد 9 أيام (فيديو) «خطفوه لطلب فدية».. مباحث الدقهلية تعيد طفلًا مخطوفًا لأسرته بعد 9 أيام ()

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بعد 9 أيام من خطفه، تمكنت مباحث الدقهلية، مساء الأربعاء، من إعادة طفل مخطوف لأسرته والقبض على الخاطفين بعد هروبهم بالطفل لمحافظة المنوفية ثم القاهرة، وحرص رئيس مباحث مركز المنصورة وقوة أمنية على توصيل الطفل بسيارة الشرطة إلى أسرته بقرية بلجاي دائرة المركز لبث الطمأنينة والفرحة في نفوس الأهالى.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، بورود بلاغ من المدعو محسن م، 50 سنة عامل، ومقيم قرية «بلجاي»، دائرة المركز بغياب نجله «متولي»، 6 سنوات، أمام لهوه أمام المنزل ولم يتهم أحدا في التسبب في اختفائه.

ونظرا لأهمية الواقعة، شكل اللواء مصطفى كمال مدير المباحث فريق بحث برئاسته ويضم رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية والعقيد محمد منير مفتش مباحث المنصورة والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة والأمن العام والمعلومات لتكثيف جهود البحث لكشف غموض اختفاء الطفل وإعادته.

وانتقل فريق البحث للقرية لتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود وأكد أحد الأطفال ان الطفل المختفى كان بصحبة اثنين وركب معهم سيارة ربع نقل مما أكد وجود شبهه جنائية في الواقعة .

وبتكثيف جهود فريق البحث وتطبيق خطة بحث محكمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار أسرة الطفل ويدعى «حمدي. أ. ش»، 42 سنة، صنايعي مراتب، ومقيم قرية «بلجاي» دائرة المركز وله محل إقامة في قرية، «زاوية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية»، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات- سرقة- اعتداء «.

وبتتبع المتهم تبين هروبه من القرية إلى محافظة المنوفية ومنها إلى محافظة القاهرة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع نجل شقيقته المدعو «هاني. خ. ص»، 34 سنة سائق، ومقيم «الباجور – بمحافظة المنوفية»، لمساومة أهليته لإطلاق سراحه عقب ذلك .

وأكد المتهم أن الأخير حضر له يوم الواقعة بالسيارة قيادته رقم «م ي س 8265»، ماركة شيفروليه بيضاء اللون ربع نقل بصندوق مغلق، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه وقاما باصطحابه داخل صندوق السيارة وتوجه به الأخير بالسيارة قيادته إلى محل إقامته وإخفائه بمسكنه بالقرية لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ دية لإطلاق سراحه.

تم الدفع بمأمورية تنسيقا وفرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي وتم ضبط الأخير وتحرير الطفل وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

بمواجهة الأخير أقر بذات المضمون واتفاقه والمتهم الأول على ارجاء مساومة أهلية الطفل لاستشعارها بقيام جهات البحث بتتبع خط سير الطفل وتكثيف جهود البحث في القرية لإبعاد الشكوك عنهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وحرص المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة على توصيل الطفل بنفسه لأسرته واهالى قريته لبث الطمأنينة والفرحة في نفوس أهالى القرية والقرى المجاروة.

واستقبل الأهالى رئيس المباحث والطفل المخطوف بالمزمار البلدى والزغاريد وخرج المئات من الأهالى لاستقبالهما على مدخل القرية وزفهم حتى منزل الأسرة.

المصرى اليوم

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