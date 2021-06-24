جامعة الأزهر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدارات علمية متنوعة

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يعكف أساتذة جامعة الأزهر على إعداد الإصدارات العلمية، التي ستشارك بها الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث عقدت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة اجتماعًا حضره الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق وعدد من أساتذة الجامعة.

تناول الاجتماع الاتفاق على اختيار عدد من المجلات العلمية المحكمة بمختلف الكليات العربية والشرعية والعلمية بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي؛ للمشاركة بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

يذكر أن جامعة الأزهر تشارك في المعرض برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ويشرف على جناحها الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري.