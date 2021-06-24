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الأمم المتحدة تصوت لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا.. وإسرائيل تعترض

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الأمم المتحدة تصوت لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا.. وإسرائيل تعترض الأمم المتحدة تصوت لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا.. وإسرائيل تعترض

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صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية مطلقة، لرفع الحصار الأميركي عن كوبا. وصوّتت 184 دولة لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا في مقابل معارضة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، بينما امتنعت كل من البرازيل وكولومبيا وأوكرانيا من التصويت.

وعلّق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على حسابه على تويتر، قائلاً «184 صوتاً مؤيداً، 2 ضد، وامتناع 3 من التصويت. هكذا، يتفاعل العالم مع المطالب الكوبية»، مشيراً إلى أنه، بعد 28 عاماً من الرفض العالمي للحصار، فإن الذين يحاصرون كوبا، ليس لديهم أيّ حجج مقنعة لهذه السياسات، داعياً إلى إلغاء هذا الحصار ضد بلاده.

كما وصف الرئيس الكوبي نتائج التصويت بـ الانتصار المدوّي«، مضيفاً أن»الخطاب الإمبراطوري الساخر والكاذب والمفتري، هو خطاب غير أخلاقي ووقح، وعفا عليه الزمن، ويشبه هذا الحصار الإجرامي«.

كذلك، أكّد الرئيس الكوبي أن العالم يقف مع بلاده، مشدداً على أن الولايات المتحدة معزولة، وليس لها الحق في معاقبة البلدان.

بدوره، قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، معلّقاً على تويتر «184 دولة ضد الحصار!»، مشيراً إلى أن «العالم يقول من الأمم المتحدة، مرة أخرى، لا للعدوان والسياسات الفاشلة للولايات المتحدة ضد كوبا».

المصرى اليوم

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