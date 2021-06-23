برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

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أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.

ديمبيلي يخضع لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة



أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.



وذكر مصدر مقرب من ديمبيلي، أن اللاعب البالغ 24 عاما، والذي غادر المنتخب الفرنسي بعد الإعلان أن إصابته ستبعده حتى نهاية بطولة كأس أوروبا الحالية، قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبا.

وهذه هي الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيلي، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في فيفري 2020.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو في أوت 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكتالوني للاعب، عانى "دمبوز" من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.

وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفا.

المصدر: وكالات