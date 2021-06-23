أخبار عاجلة

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم -
بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم -
شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان -
عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها -
"القرني" أستاذ دكتور بجامعة المؤسس -
جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية -
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟ -
من اليوم.. غرامة الـ200 ريال تنتظر مخالفي رمي المخلفات في شوارع محايل عسير -
المياه الوطنية تدمج قطاعين تحت مظلتها.. وانتهاء توحيد قطاع التوزيع بنهاية 2021 -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

Print
برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة برشلونة يعلن عن غياب مطول للاعبه ديمبيلي بسبب الاصابة

أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.
ديمبيلي يخضع لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة
 

أعلن نادي برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده ضد المجر في كأس أوروبا، يحتاج إلى جراحة من المتوقع أن تبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن الفحوصات التي أجريت لديمبيلي، أظهرت "خلعا في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.


وذكر مصدر مقرب من ديمبيلي، أن اللاعب البالغ 24 عاما، والذي غادر الفرنسي بعد الإعلان أن إصابته ستبعده حتى نهاية بطولة كأس أوروبا الحالية، قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبا.

وهذه هي الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيلي، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في فيفري 2020.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو في أوت 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكتالوني للاعب، عانى "دمبوز" من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.

وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفا.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو