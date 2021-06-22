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بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته دينا

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بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته دينا بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته دينا

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أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لوفاة ابنته «دينا»، والتي رحلت عن دنيانا، منذ سنوات بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ما أثر على أمير الغناء العربى بشكل كبير جدا، ودفعه ذلك لاعتزال الغناء لفترة .

ونشر «هاني» صورة نجلته الراحلة «دينا» عبر «إنستجرام» قائلا: «دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشني كل اللي بيحبوكي يا اغلى واحلى ملاك نزل على الارض النهاردة الذكري العاشره لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي انشاء الله في الجنه مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحة«

يذكر أن الفنان هاني شاكر ظهر مؤخرا بمظهر جديد للترويج لآخر أعماله الفنية أغنية «لو سمحتوا»، حيث أثار حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا بسبب اللوك الجديد.

المصرى اليوم

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