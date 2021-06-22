في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

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تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد فوزه على نظيره التشيكي بهدف دون رد الثلاثاء على ملعب ويمبلي، بينما فازت كرواتيا 3-1 على إسكتلندا في ختام منافسات دور المجموعات.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها ضمنت كرواتيا التأهل بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة عقب فوزها على إسكتلندا بثلاثية نيكول فلاسيتش، ولوكا مودريتش، وايفان بيرسيتش.

وبنتيجة المباراتين تأهلت إنجلترا متصدرة للمجموعة، وكرواتيا عن المركز الثاني، والتشيك من بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

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