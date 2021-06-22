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أخضر القوى يتوج بالذهب .. في البطولة العربية الـ 22

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أخضر القوى يتوج بالذهب .. في البطولة العربية الـ 22 أخضر القوى يتوج بالذهب .. في البطولة العربية الـ 22

أخضر القوى يتوج بالذهب .. في البطولة العربية الـ 22

توج السعودي المشارك في البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى أمس, بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأخرى برونزية.
وتوزعت الميداليتان الذهبيتان على مسابقتي القفز بالزانة "رجال" وتتابع 4 في المائة "رجال"، فيما حصل المنتخب على الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة "رجال" بحصوله على المركز الثاني كانت الميدالية البرونزية من نصيب متسابقي منافسات تتابع 4 في 400 "رجال".
وحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، مراسم التتويج، حيث توج أصحاب الميداليات الذهبية في سباق ٤ في المائة.
وشارك منتخب المملكة في فعاليات البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال التي انعقدت في الجمهورية التونسية، إلى جانب 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.
وتضمنت مشاركة المنتخب السعودي، أربع لاعبات شاركن للمرة الأولى رسميًا، في مسابقات 100 متر و200 متر و100 متر حواجز وتتابع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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