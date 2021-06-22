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شاهد.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عددٍ من الجرائم

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شاهد.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عددٍ من الجرائم شاهد.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عددٍ من الجرائم
من بينها مواطن ومقيم ارتكبا 79 جريمة احتيال.. والإطاحة بصائدي الوعل الجبلي

شاهد..

استعرض الأمن العام عبر مقطع عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أوضح المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية بالرياض ارتكبا 79 جريمة احتيالية مالية في عِدة مناطق وتحويل الأموال التي تحصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، حيث ضُبط بحوزتهما على مبلغ (500،000) ألف ريال.

وتضمن المقطع القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية بالرياض ارتكبا 48 جريمة تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث قُدرت قيمة المسروقات (50،000) ألف ريال.

وأظهر المقطع عملية القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بالطائف ظهر في فيديو متحدثًا أن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه.

وأظهر أيضًا القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية بجدة قاموا بالدخول عنوةً لأحد المنازل والاعتداء على مالكها بالضرب وتكبيله وسرقة ما بداخله من مقتنيات.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية بالعقد الثاني من العمر في بلجرشي قاموا باصطياد وعل جبلي وتصوير ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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