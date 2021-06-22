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«تعليم أسوان» تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الثقافة المسيحية

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«تعليم أسوان» تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الثقافة المسيحية «تعليم أسوان» تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الثقافة المسيحية

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فاز الطالب بيشوي إكرامي رومانو بمدرسة إدفو بنين الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة (الثقافة المسيحية) للمرحلة الإبتدائية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وفازت الطالبة كارمينا ياسر فهيم بمدرسة بنبان بحري الإعدادية بإدارة دراو التعليمية الفائزة بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بذات المسابقة (للمرحلة الإعدادية)، وفازت ماريانا مريد مسعود المعلمة بمدرسة الغابة الإعدادية بإدارة دراو التعليمية بالمركز التاسع مكرر على مستوى الجمهورية في المسابقة على مستوى المعلمين .

وجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتى في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لترسيخ الهوية الدينية في نفوس الطلاب، ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح الديني ونبذ التعصب.

ويتم تنظيم المسابقة للعام الثانى على التوالي في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة المصرية.

وقد شارك في هذه المسابقة نحو ١٥ ألف متسابق من طلاب المدارس المصرية والمعلمين والقيادات التعليمية، وبلغ إجمالى المشاركين من مديرية التربية والتعليم بأسوان نحو ٣١١ متسابق بمعدل ١٧٦ تلميذ بالمرحلة الإبتدائية و٦٧ طالب بالمرحلة الإعدادية و٥٣ طالب بالمرحلة الثانوية) بالإضافة إلى ١٥ معلم ومعلمة.

ومن المنتظر تكريم الفائزين في احتفالية كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

المصرى اليوم

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