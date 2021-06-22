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إيداع الرئيس الموريتاني السابق للسجن

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إيداع الرئيس الموريتاني السابق للسجن إيداع الرئيس الموريتاني السابق للسجن

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قال وسائل إعلام موريتانية إنه أحال قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة.

وأكدت مصدر أن قطب التحقيق استمع لولد عبدالعزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن.

وكان القطب قد دخل في مداولات قبل اتخاذ القرار بإحالة الرئيس السابق إلى السجن.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.

ومن المنتظر أن يوضع ولد عبدالعزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة المصاحبة لجائحة «كورونا»، قبل أن تتم إحالته إلى السجن.

ولم يعرف بعدُ السجن الذي سيحال إليه ولد عبدالعزيز.

وغادر ولد عبدالعزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

المصرى اليوم

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