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وحدة الدراسات العربية: تركيا بدأت تسير على نهج إيران

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وحدة الدراسات العربية: تركيا بدأت تسير على نهج إيران وحدة الدراسات العربية: تركيا بدأت تسير على نهج إيران

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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن تركيا بدأت تسير على نهج إيران، وهي سمة سلطة ذات رأسين في تناقض الخطابات.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس التركي ووزير دفاع تركيا ووزير خارجية تركيا تعرقل أي مؤشرات أولية، لافتًا إلى أن تركيا تسير في المسار الذي تسير فيه منذ سنوات.

وأوضح أن تركيا تحاول ازعاج الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين وقبرص واليونان، مؤكدا أن وجود اتصال مع الجانب التركي من قبل اليونان لن يؤثر على علاقتها مع الشركاء الأساسيين.

وأكد رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن التدخل في الشأن الداخلي المصري مرتبط باستمرار دعم جماعة الإخوان.

المصرى اليوم

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