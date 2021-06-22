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بعد قرار معاقبة أي موظف لم يتلق لقاح كورونا.. محافظ الوادي الجديد: لا إجبار على التطعيم

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بعد قرار معاقبة أي موظف لم يتلق لقاح كورونا.. محافظ الوادي الجديد: لا إجبار على التطعيم بعد قرار معاقبة أي موظف لم يتلق لقاح كورونا.. محافظ الوادي الجديد: لا إجبار على التطعيم

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قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن تركيز الحديث على خبر خصم الأجر الإضافي لأي موظف لا يتلقى لقاح كورونا دون مانع، وترك القرارات الأخرى أمر لم نكن نتمناه وكنا نتمنى التركيز على كل القرارات الخاصة بالتنمية ولا نمانع في مناقشة وشرح خبر خصم الأجر الإضافي.

وأضاف الزملوط، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الوادي الجديد أقل المحافظات إصابة بكورونا وتم تطعيم 15 ألف مواطن ضد الفيروس.

وتابع: «الأجر الإضافي عبارة عن مقابل العمل في الإجازات أو بعد مواعيد العمل وخصم الأجور الإضافية بأيام العطلات للموظف إذا لم يتلق تطعيم كورونا»، مؤكدا أن من يحصل على أجر إضافي لا يتخطى 25% من الموظفين ولا يوجد إجبار على التطعيم ولكن الهدف هو الحفاظ على المواطنين.

المصرى اليوم

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