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إجراء 47 عملية قسطره قلب بمستشفى كفر الشيخ العام خلال شهر مايو الماضي

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إجراء 47 عملية قسطره قلب بمستشفى كفر الشيخ العام خلال شهر مايو الماضي إجراء 47 عملية قسطره قلب بمستشفى كفر الشيخ العام خلال شهر مايو الماضي

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تم إجراء 47 حالة قسطرة قلبية بمستشفى كفرالشيخ العام خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الإنتظار ورفع الأعباء عن المرضي وبناءا على تعليمات وزيرة الصحة والإسكان .

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم إجراء 47 حالة قسطرة قلبية بمستشفى كفرالشيخ العام طبقا لقرارات نفقة الدولة.

وأوضحت «سلام»، أن 254 حالة تم الإنتهاء لهم من عمل القسطرة القلبية من أول يناير 2021م حتي الآن وذلك بعد الكشف الطبي على الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمه لهم .

وقدمت «سلام» الشكر لجميع الأطقم الطبية القائمين على هذا العمل وتقديراً لهذا الجهد الواضح المبذول لصالح جميع المرضي .

المصرى اليوم

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