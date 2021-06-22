أخبار عاجلة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
مستشار الرئيس يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب

Print
مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب
من الهيئة للتخصصات الصحية بعد تحقيقه كل المتطلبات والمعايير

مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب

حصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي على ضوئها تم منح المستشفى والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمكة الصلاحية الكاملة لتنفيذ البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية المهنية المعتمدة من قِبل الهيئة.

جاء ذلك بعد أن تمكن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة من استيفاء وتحقيق كل المتطلبات والمعايير المعتمدة من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استنادًا إلى اللوائح الرسمية الخاصة بالاعتماد.

وبذلك يصبح المستشفى والعيادات الشاملة التخصصية بمكة المكرمة جهتين رسميتين لتقديم الدراسات العليا الصحية وفق أعلى درجات الجودة التعليمية، ومن خلال كوادر تتمتع بكفاءة عالية تُسهم في تحقيق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب لعموم المستفيدين.

يأتي هذا الاعتماد ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ومنها حصول مستشفى قوى الأمن بالرياض الأسبوع الماضي على الاعتماد ذاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار الحرص المستمر على تبادل الخبرات وإكساب المهارات ومواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021