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مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف عن تطور جديد في أزمة «سد النهضة»

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مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف عن تطور جديد في أزمة «سد النهضة» مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف عن تطور جديد في أزمة «سد النهضة»

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قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن الجامعة العربية تراعي منح الفرصة للاتحاد الأفريقي للقيام بالمهمة التي كلفه بها مجلس الأمن في الوساطة بشأن أزمة سد النهضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم التوجه لمجلس الأمن من قبل القاهرة والخرطوم مع كل الدعم من المجموعة العربية.

ولفت إلى أن هناك اجتماعًا على مستوى وزراء الري على مستوى الدول الثلاث –،إثيوبيا، والسودان- في الـ 24 من الشهر الجاري بعدما تم تأجيلها من قبل وفقا لطلب الجانب الإثيوبي بسبب الانتخابات.

واستطرد ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أنه سيتم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، مضيفًا أنه تم الاتفاق بين الدول العربية حيث يوجد لكل منها دور سوف تقوم به وفق خطة موحدة للدول العربية.

وأكد أنه لا يتوقع أن تستخدم إحدى القوى الكبرى حق الفيتو ضد مشروع القرار المصري السوداني، لأنه ملف مصيري بالنسبة للبلدين والكل يستشعر أهمية الملف.

وأردف السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، «نريد التوصل لاتفاقية ملزمة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».

وأوضح أن هناك دولًا تقف بجوار إثيوبيا في مجلس الأمن ومن ثم يجب على الدول العربية التحرك لمواجهته والتحرك في هذا الإطار، مردفًا «ربما تغير نتائج الانتخابات الإثيوبية موقفها المتعنت تجاه سد النهضة».

وأضاف أنه سيتم إجراء تصويت إجرائي من مجلس الأمن للموافقة على عقد جلسة بشأن سد النهضة.

المصرى اليوم

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