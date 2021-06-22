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«السكة الحديد»: حادث حلوان «مش ذنبنا».. وإزالة أي منزل لزيادة حرم القطار لـ15 مترا

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«السكة الحديد»: حادث حلوان «مش ذنبنا».. وإزالة أي منزل لزيادة حرم القطار لـ15 مترا «السكة الحديد»: حادث حلوان «مش ذنبنا».. وإزالة أي منزل لزيادة حرم القطار لـ15 مترا

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قال المهندس مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة ليس لها أي ذنب في حادث قطار حلون الذي وقع أمس، لأن سببه سير سيارات تسير عكس اتجاه القطار، وهذا سبب الاصطدام بعدما حاول السائق تفاديه، إذ إنه كان يسير بسرعة بطيئة بـ20 كيلو في الساعة.

وأضاف «أبوالمكارم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن وزارة النقل ليس لها أي سلطة في إزالة العقارات على حرم خط السكة الحديد، كما أنه عقب حادث أمس كان هناك تحرك جاد من الدولة بوجود الحرم لـ15 مترا وإزالة أي بناء مخالف كي تكون أمانا للمواطنين.

وتابع: «هذا الخط من السكة الحديد به الكثير من العقارات المخالفة وسيتم إزالة أي منزل لزيادة حرم السكة الحديد لـ15 مترا وتعويض المواطنين، كما أنه سيكون هناك سور لكي يزيد أمان المواطنين».

المصرى اليوم

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