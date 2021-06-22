"دارة المؤسس" تبث الحلقة الرابعة من سلسلتها الوثائقية "فلسطين.. شمعة لم تنطفئ"

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ألقت فيها الضوء على نموذج عسكري سعودي شارك في "حرب 1948"

بثت دارة الملك عبدالعزيز اليوم على قنواتها بمنصات التواصل الاجتماعي الحلقة الرابعة من سلسلتها الوثائقية "فلسطين.. شمعة لم تنطفئ"، التي خصصتها لنموذج عسكري سعودي شارك في حرب فلسطين 1948م.

وتحدث في الحلقة اللواء متقاعد علي وهبي الكردي، الذي وُلد في مكة المكرمة عام 1347هـ، وشارك في الذود عن المقدسات الإسلامية في فلسطين بعد تخرجه مباشرة من المدرسة العسكرية في الطائف ملازمًا وعمره 20 عامًا.

واختارت الدارة هذه الشخصية العسكرية وقصة مشاركته الحربية كمثال لجنود سعوديين، يملكون قصصًا مشابهة، تعكس فرح السعوديين من العسكريين والمتطوعين بشرف الدفاع عن الحق العربي في القدس على الرغم من بعض العوائق التي كادت تقف ضد المشاركة الميدانية على أرض فلسطين الأبية.

وتحدَّث اللواء متقاعد الكردي عن قصة اختياره ضمن مجموعة في السريات العسكرية الثلاث في الطائف التي كانت تسمى بـ"النموذجية"؛ إذ جاءه نبأ اختياره منتصف الليل من قِبل قائد السرية، وكان حينها ضابطًا مناوبًا؛ فطار هو وزملاؤه من الفرحة، وأصبحوا يرددون بصوت عال: "سنحارب في فلسطين"، معبرين عن سرورهم وفخرهم وتشرفهم بذلك، وكون الأمر جاء من الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وتطرق "الكردي" إلى مخاوف والدته من ذهابه للحرب، ومقابلتها وزير الدفاع السعودي، الأمير منصور بن عبدالعزيز، لمنع ابنها من المشاركة خوفًا عليه، ودار بينهما حوار بين قائد عسكري يؤمن بالهدف الوطني وجاهزية الجندي في أي وقت ومكان للخدمة العسكرية، ويعرف رغبة جنوده ورجاله في خدمة الوطن ومقدسات العالم العربي والإسلامي، وأُمّ تأخذها العاطفة إلى الخوف والحذر على ابنها الشاب. وهو حوار يكشف هذه اللحظة التاريخية بين نداء الأم الروحي ونداء الوطن الذي تدرب العسكري ميدانيًّا ونفسيًّا من أجله.

ويعد الفيلم توثيقًا لكيفية ذهاب "سريات الطائف" عبر الجو إلى قاعدة "هاركستب" في صعيد مصر التي كانت نقطة تجمع الجيوش العربية. كما أورد "كردي" في حديثه أسماء قادة وجنود سعوديين؛ ما يعد شهادة عيان بمشاركتهم، مثل: كامل الدباغ، ومحسن الحارثي، وخالد علمدار، وأحمد منصور، وسعيد الزهراني.

ودعم حديث اللواء متقاعد علي وهبي الكردي بصور للقوات السعودية وقائدها سعيد الكردي، واستعرضها وقدراتها الآلية والبشرية، وصورة لأول وزير للدفاع في الدولة تعود لذلك التاريخ، وطائرة الفانتوم، وآثار الحرب على المباني في فلسطين.

وتعد سلسلة "فلسطين.. شمعة لم تنطفئ" مرجعًا ثريًّا بمعلومات وصور عن حرب فلسطين الأولى للباحثين والمختصين ومراكز البحث التاريخي.