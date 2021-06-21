العربي: الكتالوج الإلكتروني يفتح باب تنوع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية

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أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للترويج الدولي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال لمنتسبيها من خلال الغرف التجارية في كافة أنحاء مصر من الشعب العامة والنوعية بالاضافة للمساهمة في الترويج الدولي من خلال اتحاد الغرف الافريقية، والغرفة الاسلامية التي تضم 77 دولة، واتحاد الغرف العربية وغرفة المشتركة في القارات الخمس إلى جانب الغرف المشتركة في العديد من الدول.، لتقوم الشركات بتسجيل بياناتها ومنتجاتها، ومدخلات إنتاجها ضمن هذا المشروع القومي العملاق الذي سيسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة وتنويع الهيكل السلعي للصادرات المصرية .

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها عنه الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرفة التجارية خلال اطلاق وزارة قطاع الأعمال أول كتالوج إلكتروني بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأضاف العربي أن هذه الخطوة هي تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية الصادرات،و إدراكا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية، كما سيساهم في تنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية بما سيؤدي لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود الدولة في سبيل توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين المصريين سواء التمويلية من خلال صندوق دعم الصادرات، واللوجستية من خلال مبادرة جسور، والترويجية من خلال هيئة المعارض والتمثيل التجارى .

وذكر أن ما قامت به وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، سيضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وسيكون أداة لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه الخطوة الكبيرة تتكامل مع مبادرات وزارة قطاع الأعمال لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى «من المصنع إلى الميناء»، والتخليص الجمركى، والتجميع «للشحنات التي تقل عن حمولة حاوية كاملة»، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين وغيرها.

وأكد العربي أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك والتى سترتفع مع انهاء اتفاقية التجارة الحرة الاوراسية هذا العام.

من جانبه قال الدكتور علاء عز أنه قد كلف من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتسجيل ٥ آلاف شركة و30 ألف منتج في خلال شهر واحد وليس 6 أشهر، كما كان متفقا عليه مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف عز أن الاتحاد شكل فريق عمل متكامل لدعم المبادرة.