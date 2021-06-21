الاتصالات: مدينة المعرفة بالعاصمة تضم شركات تكنولوجية محلية وعالمية

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية العمل على بناء شراكات تكنولوجية مع الدول الأفريقية تساهم في تعزيز قدرة القارة تنافسيا وبناء اقتصاد رقمي قوي.

وأشار إلى سعى مصر لفتح قنوات للتواصل مع مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وإتاحة التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول العربية والإفريقية في مجال تطبيق التكنولوجيات الرقمية.

ولفت إلى شراكات تم تطويرها حالياً مع العراق والسودان وليبيا، الأمر الذي يمثل فرص أعمال حقيقية وواعدة للشركات المصرية للتوسع في أسواق جديدة وتقديم خبراتها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في ملتقى تشبيكى للشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية وأستراليا، تنظمه جمعية اتصال.

وأشار الوزير إلى مبادرة «فرصتنا.. رقمية» لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى تهدف إلى تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لتنفذ من خلال هذه الشركات؛ حيث أوضح إسناد 16 مشروعًا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة ويجرى حالياً التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.

وأكد الوزير سعي مصر لتطويع التكنولوجيات البازغة للمساهمة في حل التحديات التي تواجه المجتمع والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعى في دعم التحول الرقمى وإيجاد حلول فاعلة لخدمة قطاعات الدولة مع التركيز على بناء تطبيقات في مجالات الزراعة والصحة والتخطيط الاقتصادى والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعة ومعالجة اللغة العربية.

وأشار طلعت إلى العمل على خلق مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة التي يتم انشائها وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها قريبا؛ لتكون صرحا تكنولوجيا عملاقا يحتضن كافة عناصر مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز للبحوث والتطوير والتدريب التقني، وكذلك الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذي للجمعية، والسيد سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة إيلمارس بريديكس، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والنائب حسنين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة شركة ACT، وكبير مستشاري الاستثمار بهيئة تنمية الصادرات بدولة استونيا.

وشارك في الملتقى 150 من ممثلي وقيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وبنين، الكاميرون، كينيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، فنلندا، ألمانيا، أوكرانيا، لاتفيا، مقدونيا، رومانيا، أستراليا، سيريلانكا، تايوان.