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اتجه سعر الذهب في مصر، للصعود فى منتصف اليوم الاثنين، 21 يونيو 2021، ليحقق ارتفاع ملحوظ عن أسعاره فى الصباح والتى بدأت بارتفاع طفيف مع عودة البورصات والأسواق للعمل بعد الإجازة الاسبوعية

أعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، منتصف اليوم الاثنين، يبلغ 878 جنيها وكان فى الصباح 873 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، يبلغ، 767، وكان فى الصباح، 764 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، يبلغ، 658 جنيها وكانت فى الصباح، 655 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6135 جنيها وكان فى الصباح 6125 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا اتجاها نحو الصعود المستمر بفعل انخفاض عائدات سندات الخزانة بعد انتهاء صدمة الاحتياطى الفيدرالى التى تسببت فى خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضى ، على خلفية إعلان الاحتياطى توقعه رفع الفائدة مرتين خلال عام 2023 ، قبل عام من توقعاته السابقة .

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 0.4% وصعد الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.7% بتعزيز من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية بينما استقر الدولار قرب ذروته فى عدة أشهر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 783.08 جنيه وكان سعره، 776.61 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،777.74 $ وكانت 1،764.31 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب منتصف اليوم الإثنين، 21 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 877 إلى 879 عيار 22 804 إلى 806 عيار 21 767 إلى 769 عيار 18 657 إلى 659 عيار 14 511 إلى 513 عيار 12 438 إلى 439 الاونصة 27،261 إلى 27،332 الجنيه الذهب 6،135 إلى 6،152 الكيلو 876،571 إلى 878،857

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، فى منتصف اليوم الاثنين 21 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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