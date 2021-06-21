ندوة لـ«الضرائب» بالتعاون مع «مستثمرى السادات» حول «الفاتورة الإلكترونية»

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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزيرالمالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزيرالمالية، والتى من شأنها المساهمة في تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافتًا إلى أن هناك تواصل مثمر بين المصلحة وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع، بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية.

قال عرفات راشد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادات إنه انطلاقا من الدورالريادي لجمعية مستثمري مدينة السادات وبالتعاون المستمرفي نشرالوعي الضريبي وبمناسبة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيقا لرؤية مصر 2030 فقد حرصنا على التنسيق مع مصلحة الضرائب لعقد سلسلة من الندوات على مدارالشهورالمقبلة لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على المستثمرين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع جمعية مستثمرى مدينة السادات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبرالفيديو كونفرانس، بحضورشريف خليفة، المديرالتنفيذي لجمعية مستثمري مدينة السادات، والدكتورمحسن الجيار، مديرإدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء الجمعية .

وتوجه شريف خليفة المديرالتنفيذي لجمعية مستثمري مدينة السادات بالشكرإلى وزيرالمالية ورئيس مصلحة الضرائب وإلى عبيرالحاوى رئيس مركزالتدريب الضريبى بمحافظة المنوفية على الجهود المبذولة لرفع الوعى لدى الممولين بصفة عامة ولدى ممولى المنطقة الصناعية بمدينة السادات بصفة خاصة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعية.

أكد أن تنظيم هذه الندوة بحضورمجموعة من الشركات الممثلين لممولي الضريبة وبالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هو تجسيد للتواصل المباشر من المصلحة مع أصحاب الأعمال والمستثمرين في تلك الفترة الإنتقاليه من النظام الورقي إلى النظام المميكن بصوره كاملة وهذا يمثل انعكاس لرغبة مصلحة الضرائب المصرية وجمعية مستثمري مدينة السادات في نشر الوعي الضريبي بين الممولين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وذلك بما يضمن التطبيق الصحيح لما هو جديد وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .

وقال الدكتورمحسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة منذ 15 مايو الماضى، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتيرلحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدرالفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .

قال إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى ساروفعال لمصدرالفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

استعرض الجيارإجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية موضحًا الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الفوائد التي ستعود عليهم بعد تطبيقها على المدى البعيد .

أوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركزكبارالممولين أوالزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أومن خلال البريد الإلكتروني.