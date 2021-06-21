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تهديد أمريكي للصين.. السماح بمعرفة من أين أتى "كورونا" أو العزلة!

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تهديد أمريكي للصين.. السماح بمعرفة من أين أتى "كورونا" أو العزلة! تهديد أمريكي للصين.. السماح بمعرفة من أين أتى "كورونا" أو العزلة!
تقرير "الصحة العالمية" أفاد بأنه غير مرجّح تسرُّب الفيروس من المختبر

تهديد أمريكي للصين.. السماح بمعرفة من أين أتى

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني، جيك سوليفان؛ أن الصين ستُعزل في حال لم تسمح للخبراء الدوليين بالقدوم لأجل دراسة منشأ المستجد.

وقال "سوليفان"؛ في مقابلة مع "فوكس نيوز": "العمل الدبلوماسي التحضيري، وهو عبارة عن توحيد دول العالم، هو الجزء الرئيس من الجهود التي نبذلها من أجل أن نضع الصين أمام خيار: إما يتصرفون بمسؤولية ويسمحون للمحققين بإجراء عمل حقيقي ومعرفة من أين أتى الفيروس، وإما سيواجهون العزلة من طرف المجتمع الدولي".

ووفق ما نقلت "سبوتنيك"، نشرت منظمة الصحة العالمية، بوقت في مارس الماضي، النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من خبراء المنظمة عن زيارتهم لمدينة ووهان الصينية للتعرف على منشأ فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن تسرُّب فيروس "كوفيد-19" من المختبر، هو "أمر غير مرجّح".

وأعلنت 14 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، في 30 مارس الماضي، مخاوفها في أعقاب تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا المستجد، وأكّدت دعمها لتقييم ودراسة شفافة ومستقلة، حول منشأ الفيروس القاتل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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