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منتخب عمان يبلغ كأس العرب على حساب الصومال

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منتخب عمان يبلغ كأس العرب على حساب الصومال منتخب عمان يبلغ كأس العرب على حساب الصومال

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تمكن منتخب عمان من بلوغ نهائيات بطولة كأس العرب بعد الفوز على الصومال بهدفين مقابل هدف، في إطار المباريات التمهيدية.

سيطر العماني على الكرة في معظم أوقات اللقاء وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب محسن الغساني في الدقيقة 12، فيما أضاف زميله يحي الحيائي هدف التعزيز عند الدقيقة 36، وأحرز أبيل جيليجي هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 55.

وسيتواجد منتخب عمان في المجموعة الأولى من البطولة المقرر انطلاقها نهاية العام الجاري، رفقة قطر والعراق والفائز من مواجهة الكويت والبحرين التمهيدية.

المصرى اليوم

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