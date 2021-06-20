جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة عربية قادمة من الإمارات بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه على المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم ٩١٣ القادمة من دبى إشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية في راكبة تحمل جنسيه عربية قادمة من الإمارات.

وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى .

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من دينا حسن مأمور الجمرك تحت اشراف تامر رمزى مشرف الصالة لتفتيش حقائبها الراكبة فلم يتم العثور على شيء رغم ظهور الإعياء على ملامحها فتم تفتيشها ذاتيا من دينا حسن مأمور الجمرك فتبين وجود ٢٨ فص من الالماس داخل الكارت الخاص بهم و٦١٤ جرام من فصوص الالماس و٢٤ انسيال من ذهب أبيض مرصع بفصوص الالماس و١٣ إسوره ذهب أبيض مرصع بفصوص الألماس و٤٥ خاتم ذهب أبيض مرصع بفصوص الألماس و٢٥ زوج حلق ذهب مرصع بفصوص الألماس و١٨ دلايه ذهب مرصعه بفصوص الألماس و٢٨ سلسله ذهب ابيض مرصعه بفصوص الالماس بوزن ٢ كيلو جرام .

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ٨٦ لسنة ٢٠٢١ رقم وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب وإبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.