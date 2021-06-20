التخطيط: 585 مشروع تنموي في القاهرة بتكلفة 35 مليار جنيه خلال عامين

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 585 مشروع تنموي بمحافظة القاهرة خلال عامين بتكلفة كلية تقدر بنحو 35.3 مليار جنيه في 6 قطاعات هي الإسكان، الكهرباء، النقل، الري، التنمية المحلية، التعليم.

وأكدت الوزيرة ان العاصمة ستستعيد الكثير من بريقها خلال الفترة القادمه حيث يجرى التخطيط لعدد من المشروعات الكبرى داخل القاهرة في قطاعات النقل والسياحة والاثار الخدمات والمرافق بالتوازي مع التقدم الكبير في المدن الجديدة والعاصمة الادارية

ووفقا لتقرير «مُتابعة المواطن في المحافظات» خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة القاهرة، والصادر عن وزارة التخطيط، ويتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشار تقرير إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 81.5 مليون جنيه، منها تأهيل ترعتي الحاجر وخشاب بحلوان، فضلا عن تنفيذ 95 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 665 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 2139 فصل في كافة المراحل التعليمية.

كما أشار تقرير الوزارة إلى الانتهاء من مشروع تحسين الصرف الصحى بشارع الخليفة المأمون، ومحطة صرف صحي (14، 16) وخط المياه بالقاهرة الجديدة، وتوسعات صرف صحي حلوان البلد، إنشاء المحطة البخارية الثانية بمحطة توليد جنوب حلوان (قدرة 650 ميجاوات)، وإنشاء خط زهراء المعادي / جنوب حلوان بطول 180 كم، ومحطة محولات منشية ناصر (سعة 495 م.ف.أ)، وتوسيع محطة محولات السبتية (السعة المضافة 125 م.ف.أ).

وتابع: تم الانتهاء من تنفيذ 73 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 186 مليون جنيه، نتج عنها إنارة 1450 شارع، وتركيب وإحلال وتجديد حوالي 23 ألف عامود، ومد كابلات جديدة بطول 295 كم، وتوفير 142 ألف من معدات ومهمات الإنارة.

وفيما يتعلق بخطط تطوير البنية التحتية، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار«، فقد تم الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وإزدواج خط مترو الأنفاق (المرج- المرج الجديدة) والطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم، كما تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة تزيد عن 2مليار جنيه، نتج عنها رصف طرق وشوارع داخلية بطول 431 كم، وإنشاء وتطوير 26 كوبري.

كما أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، منها الأسمرات 3 لتوفير 7440 وحدة سكنية وإزالة الخطورة عن 7 مناطق، والمحروسة (2،1)، وكذا إنشاء حوالي 41 ألف وحدة إسكان اجتماعي في مدينتي بدر و15 مايو.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 101 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، منها تطوير ورفع كفاءة 59 مبنى إداري، وتوصيل المرافق لنحو 18.4 ألف وحدة سكنية بالأسمرات (3،2،1)، و4776 إسكان المحروسة (2،1)، وتشطيب وتوصيل المرافق لنحو 7930 وحدة سكنية بمدينة بدر، وإنشاء 198 وحدة سكنية بمدينة النهضة، علاوةً على إنشاء مجمع حرفي لورش السيارات بطريق العين السخنة، و2 سوق للباعة الجائلين.

وفيما يتعلق باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته«، تم الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 73 مليون جنيه.