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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية الأحد، إننا ماضون في تعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ على النحو الذي يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، لافتًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الأداء المالي من خلال التوسع في استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأضاف وزير المالية في لقائه مع تيري هى الرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» بشمال أفريقيا، الأحد، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وهالة عرندة، نائب رئيس شركة «هواوي مصر» للعلاقات الحكومية، إن الحكومة حريصة على تطوير الصناعات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين، وتستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ تيسيرًا عليهم، وترسيخًا للشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع متلقي الخدمات الحكومية.

وتابع وزير المالية أن كل الأجهزة الحكومية تتعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات؛ تنفيذًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، مؤكدًا أننا مستمرون فى دمج تكنولوجيا المعلومات بنظم العمل بمختلف مصالح وقطاعات وزارة المالية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذى يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وقال تيري هى الرئيس الإقليمى لشركة «هواوى» بشمال أفريقيا، إننا مهتمون بتطوير مجالات عملنا فى مصر، مشيدًا بما تحققه مصر من إنجازات غير مسبوقة بشتى المجالات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، طفرة فى مشروعات التحول الرقمى، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة.