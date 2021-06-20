مسابقة جديدة بـ «الضرائب».. مطلوب 443 مأمور والتقديم الكتروني (رابط)

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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مسابقة جديدة تعد الثانية من نوعها خلال العام الحالى 2021، لكنها تطلب هذه المرة التعاقد مع 443 مأمور، وسط تأكيدات ببداية التقديم أعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهر .

ومن المقررأن يكون التقديم الكترونى في المسابقة الجديدة لوظائف المصلحة على الرابط التالى :

https://jobs.mof.gov.eg/

وتنشر«المصرى اليوم» تفاصيل المسابقة، حيث أكدت المصلحة انه اعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021؛ تعلن مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (416) «مأمورضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر»، بالإضافة إلى عدد (37) «مأمور ضرائب حصر وفحص الكتروني» للعمل بالمصلحة.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى في تاريخ هذا الإعلان، ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وحول وظيفة مأمورضرائب فحص مأمور ضرائــب حصراشترطت المسابقة أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقديرعام جيد جداً على الأقل.

وبالنسبة لوظيفة مأمورضرائب حصروفحص الكتروني ان يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في علوم الحاسب الالي اوتكنولوجيا المعلومات أو الاحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

أكدت المصلحة انه لن يلتفت إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

وتضمنت المستندات المطلوبة للتقديم، صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان، صورة من شهادة الميلاد المميكنة، صورة من شهادة المؤهــل الدراسي، صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أوصورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور، صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية، صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

كما تضمنت التفاصيل عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، والا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات اكثر من 15 دقيقة، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الالكتروني

JobsQ@mof.gov.eg

وتضمنت شروط الترشح ان يشترط للترشح للتعاقد اجتيازالمتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات: بالنسبة لوظيفة مأمورضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر: (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية- القوانين الضريبية- الحاســب الآلي- المهارات الشخصية الاساسية- اللغة الانجليزية).

بالنسبة لوظيفة مأمورضرائب حصروفحص الكتروني: تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، أنظمة التقاريروقواعد البيانات، أنظمة البرمجة، اساليب التحليل الاحصائي للبيانات وقواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي (تكون الاسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية) بالاضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

ومن المقررحسب تفاصيل المسابقة أن يتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الالكترونية فقط، وسيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في (البند ثانياً)، أوغيرها من المستندات إذا استدعى الأمرذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

وسيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفى لشروط التقديم)، وسيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الالكترونية ومقرانعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية تُعقد اختبارات التقييم الالكترونية على الحاسب الآلي.

ويتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في البند ثانياً، وطبقــاً لترتيب المتقدميــن في نتيجة اختبارات التقييم الالكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية.

وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غيرمقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووفقا لتفاصيل المسابقة لن يلتفت إلـــى طلبات التوظيف غيرالمستوفـــــاة لشــروط التقديم الواردة في (البند اولاً) أوالتــي تقدم باليد أوغيرالمستوفاة للمستندات المطلوبة للتقديم الواردة في (البند ثانيا) أوالتي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقى الطلبات على هذا الموقع.

أكدت مصلحة الضرائب انه قبل البدء في عملية التقديم يجب العلم جيدا انه غيرمسموح بالتقديم لأكثرمن مرة لذلك يجب الحرص على ادخال كافة البيانات بعناية وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد طلبك.