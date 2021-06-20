أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

البرازيل تتخطى النصف مليون وفاة بفيروس كورونا.. ومظاهرات تحمل المسؤولية للرئيس

Print
البرازيل تتخطى النصف مليون وفاة بفيروس كورونا.. ومظاهرات تحمل المسؤولية للرئيس البرازيل تتخطى النصف مليون وفاة بفيروس كورونا.. ومظاهرات تحمل المسؤولية للرئيس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظاهر آلاف في الشوارع بجميع أنحاء البرازيل يوم السبت للاحتجاج على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة متهمين الرئيس بالتأخر في شراء اللقاح والتشكيك في ضرورة استخدام الكمامات.

وتجاوزت البرازيل حاجز 500 ألف وفاة بمرض كوفيد -19 يوم السبت وفقا لبيانات وزارة الصحة وذلك في أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتواجه انتقادات شديدة لإهدارها فرصا سابقة لشراء اللقاحات. وقالت شركة فايزر لصناعة الأدوية إنها لم تتلق أي رد على العروض المبكرة لبيع اللقاحات للحكومة بين أغسطس آب ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقالت ألين رابيلو (36 عاما) خلال مشاركتها في احتجاج في برازيليا «نحتج على حكومة بولسونارو التي ارتكبت إبادة جماعية لعدم شرائها لقاحات، ولم تفعل شيئا للحفاظ على شعبها العام الماضي».

ولم يرد المكتب الصحفي لبولسونارو على الفور على طلب للتعليق. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 11 في المئة فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم بشكل كامل بينما حصل 29 في المئة على جرعة أولى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات نُظمت في كل الولايات الست والعشرين وفي العاصمة برازيليا.

ووصف العديد من المتظاهرين وفاة 500 ألف فرد بأنه نوع من الإبادة الجماعية ارتكبتها الحكومة البرازيلية بحق شعبها.

ورفع محتج لافتة في ساو باولو تقول «يوجد نصف مليون سبب للإطاحة ببولسونارو».

كان استطلاع للرأي أظهر في الشهر الماضي تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى مستوياتها عند 24 بالمئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 6821 إصابة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 6821 إصابة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا