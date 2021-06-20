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جائزة 5 آلاف جنيه باسم سمير سيف فى مسابقة الطلبة

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جائزة 5 آلاف جنيه باسم سمير سيف فى مسابقة الطلبة جائزة 5 آلاف جنيه باسم سمير سيف فى مسابقة الطلبة

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يقدم الدكتور سمير فرج مدير مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، جائزة لأفضل فيلم مشارك بمسابقة الطلبة فى دورته الـ 22، إهداء لاسم المخرج الراحل سمير سيف بقيمة ٥ آلاف جنيه إحياء لذكراه، وتقديرا للدور الكبير الذى لعبه فى إثراء صناعة السينما.

الراحل سمير سيف ولد فى يوم 23 أكتوبر 1947 فى محافظة القاهرة، وبدأ مشواره السينمائى بالعمل مساعد مخرج مع العديد من كبار مخرجى السينما أمثال شادى عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام. وفى عام 1976 قدم أول أفلامه كمخرج وهو فيلم «دائرة الانتقام» للفنان نور الشريف، وقام بالتأليف وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام منها «المشبوه، عيش الغراب، المطارد، دائرة الانتقام، لهيب الانتقام». ومن أشهر أعماله فى الإخراج السينمائى «المشبوه، شمس الزناتى، معالى الوزير، النمر والأنثى، احترس من الخط، الراقصة والسياسى، الشيطانة التى أحبتنى، المولد، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت،غريب فى بيتى».

المصرى اليوم

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